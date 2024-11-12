Британка избила любовницу мужа и натравила на нее собаку

Элиша Бейман была приговорена к году условного лишения свободы после того, как ворвалась в дом другой женщины, подозревая ее в романе с мужем. Британка напала на нее, ударила по лицу, разбив окно детским самокатом, и натравила на соперницу собаку.
В результате инцидента, произошедшего на глазах 10-летней дочери потерпевшей, женщина получила травмы различной степени тяжести. В ходе разбирательства дела, адвокат Бейман сослался на то, что у его подзащитной был тяжелый период в жизни.
Кроме условного срока, Элиша получила судебное постановление, запрещающее ей приближаться к жертве.