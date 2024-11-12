В Татарстане автомобиль сбил двух женщин

По предварительной информации, ДТП произошло вечером на 13-м километре трассы М-7 «Волга».
«В районе остановки “Мунайка” произошло ДТП с участием автомобиля Lada Vesta. Водитель автомобиля — житель города Менделеевска 1971 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов на “зебре”. В результате ДТП женщина 1975 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. Вторая женщина — 1987 года рождения — с травмами госпитализирована», — говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, участок дороги был оснащен разметкой и светофором, а также имел освещение.
На место происшествия выехала прокурор Менделеевского района Республики Татарстан Алсу Салахутдинова. По факту ДТП организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.