В Татарстане автомобиль сбил двух женщин

«В районе остановки “Мунайка” произошло ДТП с участием автомобиля Lada Vesta. Водитель автомобиля — житель города Менделеевска 1971 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов на “зебре”. В результате ДТП женщина 1975 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. Вторая женщина — 1987 года рождения — с травмами госпитализирована», — говорится в сообщении.