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В Татарстане автомобиль сбил двух женщин

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Автомобиль сбил двух женщин-пешеходов в районе остановки «Мунайка» в Менделеевском районе Татарстана. Одна из пострадавших умерла, другая — госпитализирована, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По предварительной информации, ДТП произошло вечером на 13-м километре трассы М-7 «Волга».

«В районе остановки “Мунайка” произошло ДТП с участием автомобиля Lada Vesta. Водитель автомобиля — житель города Менделеевска 1971 года рождения, совершил наезд на двух пешеходов на “зебре”. В результате ДТП женщина 1975 года рождения скончалась на месте до приезда медиков. Вторая женщина — 1987 года рождения — с травмами госпитализирована», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, участок дороги был оснащен разметкой и светофором, а также имел освещение.

На место происшествия выехала прокурор Менделеевского района Республики Татарстан Алсу Салахутдинова. По факту ДТП организована проверка, обстоятельства случившегося выясняются.