Сына Виталия Милонова избили в школе

Инцидент подтвердил сам Виталий Милонов — по его словам, травмы его сыну нанëс местный хулиган из неблагополучной семьи, который и ранее приставал к другим детям. Теперь отец пострадавшего надеется, что драчуна выгонят из школы, а своего сына намерен отдать в секцию бокса.