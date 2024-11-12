Сына Виталия Милонова избили в школе

Как стало известно SHOT, сын Виталия повздорил сегодня на перемене со своим одноклассником, в ходе конфликта тот сильно ударил его по лицу.
После этого сына депутата увезли на скорой в одну из детских больниц Петербурга, где определили состояние средней тяжести, перелом скулы, а также заподозрили закрытую черепно-мозговую травму.
Инцидент подтвердил сам Виталий Милонов — по его словам, травмы его сыну нанëс местный хулиган из неблагополучной семьи, который и ранее приставал к другим детям. Теперь отец пострадавшего надеется, что драчуна выгонят из школы, а своего сына намерен отдать в секцию бокса.