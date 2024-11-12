Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 12 ноября 2024 года

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху свободу действий на Ближнем Востоке, сообщило издание Politico. Трамп ожидает прекращения огня в Ливане до своей инаугурации. Чиновники из бывшей администрации Трампа предупредили израильских министров, чтобы те не считали, что республиканец поддержит аннексию Израилем Западного берега реки Иордан во время своего второго срока, сообщает Times of Israel.