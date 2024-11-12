Ситуация на Ближнем Востоке: последние новости на 12 ноября 2024 года

Хуситы заявили об атаках на корабли США в Красном и Аравийском морях
Хуситы атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море с помощью крылатых ракет и беспилотников. Эти действия, по словам хуситов, сорвали готовущуюся атаку на Йемен.
Politico: Израиль не получит от Трампа свободу действий на Ближнем Востоке
Избранный президент США Дональд Трамп не намерен давать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху свободу действий на Ближнем Востоке, сообщило издание Politico. Трамп ожидает прекращения огня в Ливане до своей инаугурации. Чиновники из бывшей администрации Трампа предупредили израильских министров, чтобы те не считали, что республиканец поддержит аннексию Израилем Западного берега реки Иордан во время своего второго срока, сообщает Times of Israel.
Израиль начал второй этап наземной операции в Ливане
Израильская армия начала второй этап наземной операции в Ливане, нацеленной на уничтожение ракетного потенциала «Хезболлах». Операции проходят в южном Ливане, Бейруте и долине Бекаа, где ликвидируются оружейные склады.
Reuters: Израиль не выполнил требования США по Газе в срок
Израиль не выполнил требования тридцатидневного ультиматума США по увеличению поставок гуманитарной помощи в Газу, срок которых истекает сегодня, и предпринял действия, которые резко ухудшили ситуацию на местах, особенно в северной части Газы, сообщает Reuters.