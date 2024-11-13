Убежавшего от мамы 6-летнего мальчика нашли в магазине Анапы

В одном из магазинов Анапы администратор нашел маленького мальчика, которые объяснил, что потерял родителей. Ребенок не смог назвать адрес, где он проживает, но зато сказал, что его зовут Богдан и ему шесть лет. Прибывшие на место полицейские приступили к поискам его семьи.