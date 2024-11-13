Олбани
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Убежавшего от мамы 6-летнего мальчика нашли в магазине Анапы

Жительница Анапы потеряла ребенка во время прогулки на детской площадке.

Источник: ПСО "ЛизаАлерт"

В одном из магазинов Анапы администратор нашел маленького мальчика, которые объяснил, что потерял родителей. Ребенок не смог назвать адрес, где он проживает, но зато сказал, что его зовут Богдан и ему шесть лет. Прибывшие на место полицейские приступили к поискам его семьи.

«Сотрудница полиции успокоила мальчика и спустя непродолжительное время установила личность мальчика и его родителей. Полицейские связалась с мамой мальчика и в настоящее время передали ей ребенка», — рассказали в пресс-службе Отдела МВД России по городу Анапе.

Взволнованная мама мальчика объяснила, что гуляла с сыном на детской площадке и потеряла его из поля зрения. Женщина попыталась сама найти ребенка, но не смогла и обратилась за помощью в полицию.