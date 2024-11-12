Нетаньяху оценил атаку Ирана по Израилю в $2,3 млрд

«Режим (верховного лидера Ирана Али.— “Ъ”) Хаменеи запустил сотни баллистических ракет в сторону страны. Он сказал вам, сколько стоила эта атака? Я не делаю догадок. Она стоила $2,3 млрд», — сказал премьер Израиля (цитата по The Times of Israel).
Биньямин Нетаньяху добавил, что атака Ирана была бесполезной. В своем заявлении он также обратился к иранцам. «Есть одна вещь, которой режим Хаменеи боится больше, чем Израиля. Это вы — народ Ирана … Я слышу шепот: женщины, жизнь, свобода», — добавил господин Нетаньяху, повторив лозунг иранских протестующих.
1 октября Иран выпустил по территории Ирана более 180 ракет. 26 октября армия Израиля нанесла ответные удары по территории Ирана.