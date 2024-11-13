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В Крыму сотрудник МЧС отогнал горящий бензовоз, предотвратив угрозу взрыва

В пригороде Симферополя загорелась цистерна, огонь перекинулся на бензовоз.

Источник: Аргументы и факты

Неподалёку от Симферополя спасатель Григорий Бодунов сел за руль горящего бензовоза и отогнал машину, предотвратив угрозу взрыва, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Республике Крым в Telegram.

Инцидент случился в пригороде Симферополя. В ведомстве рассказали, что сначала загорелся газовоз. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров. Рядом с загоревшимся транспортным средством находились другие автоцистерны, в том числе бензовоз.

«Непосредственно рядом с одной горящей цистерной находился автомобиль КАМАЗ, бензовоз, у которого на полуприцепе уже горели задние колеса. Была угроза распространения и взрыва данной цистерны», — рассказал Бодунов.

Он уточнил, что в замке зажигания находились ключи. Пожарный отогнал бензовоз на «безопасное расстояние» для устранения угрозы взрыва.

Бодунов является заместителем начальника дежурной смены службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда № 1 МЧС России в Крыму.

«Я сел за руль, отогнал автомобиль, и мы продолжили тушение, чем предотвратили угрозу взрыва и облегчили работу нашим пожарным», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке пожарный Егор Макаев спас двух человек в нерабочее время.