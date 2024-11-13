В Крыму сотрудник МЧС отогнал горящий бензовоз, предотвратив угрозу взрыва

Инцидент случился в пригороде Симферополя. В ведомстве рассказали, что сначала загорелся газовоз. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров. Рядом с загоревшимся транспортным средством находились другие автоцистерны, в том числе бензовоз.