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В Сети появилось первое видео разрушенной дамбы в Курахово

Минимум 2 из 4 секций дамбы уничтожены.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились первые кадры разрушенной дамбы в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.

На видео видно, что дамба Кураховского водохранилища практически полностью разрушена. Минимум 2 из 4 секций дамбы уничтожены.

Собеседник агентства пояснил, что разрушение дамбы — работа ВСУ. Он отметил, что объект находится в десяти километрах от зоны активных боевых действий. Судя по характеру повреждений, дамба была разрушена в результате работы инженеров-саперов ВСУ.

11 ноября украинские военные подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище. Позже появились кадры происшествия, на которых запечатлен момент взрыва, а также его последствия.