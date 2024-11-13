В Сети появилось первое видео разрушенной дамбы в Курахово

В Сети появились первые кадры разрушенной дамбы в подконтрольном ВСУ населенном пункте Курахово в ДНР. Об этом сообщает РИА Новости.
На видео видно, что дамба Кураховского водохранилища практически полностью разрушена. Минимум 2 из 4 секций дамбы уничтожены.
Собеседник агентства пояснил, что разрушение дамбы — работа ВСУ. Он отметил, что объект находится в десяти километрах от зоны активных боевых действий. Судя по характеру повреждений, дамба была разрушена в результате работы инженеров-саперов ВСУ.
11 ноября украинские военные подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище. Позже появились кадры происшествия, на которых запечатлен момент взрыва, а также его последствия.