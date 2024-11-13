В Сети появилось первое видео разрушенной дамбы в Курахово

Собеседник агентства пояснил, что разрушение дамбы — работа ВСУ. Он отметил, что объект находится в десяти километрах от зоны активных боевых действий. Судя по характеру повреждений, дамба была разрушена в результате работы инженеров-саперов ВСУ.