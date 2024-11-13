На Украине вновь начали вводить графики отключения электроэнергии

На Украине вновь ввели графики отключения электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме с началом холодного сезона. В Ивано-Франковской области, где такие графики не применялись с начала осени, они начнут действовать в среду для крупных предприятий, сообщает компания «Прикарпатьеоблэнерго».
В сообщении уточняется, что ограничения были введены из-за дефицита в энергосистеме в Прикарпатье. В среду для крупных предприятий региона ограничения будут действовать поочередно с 07:00 до 20:00.
Графики отключения электроэнергии в ближайшее время планируются к введению и в других регионах Украины.
Предстоящая зима обещает быть одной из самых сложных для Украины за последние три года. Необходимо готовиться к длительным отключениям света, заявил недавно исполняющий обязанности председателя правления украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» Алексей Брехт.
Ранее сообщалось, что украинские власти из-за нехватки электроэнергии в стране решили разобрать Кураховскую ТЭС для ремонта других электростанций. Решение о срочном разборе ТЭС в Курахове было принято Киевом весной.