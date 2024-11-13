На Украине вновь начали вводить графики отключения электроэнергии

На Украине вновь ввели графики отключения электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме с началом холодного сезона. В Ивано-Франковской области, где такие графики не применялись с начала осени, они начнут действовать в среду для крупных предприятий, сообщает компания «Прикарпатьеоблэнерго».