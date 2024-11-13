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ВВС Израиля нанесли два удара по южному пригороду Бейрута

В Сети появились кадры из столицы Ливана.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нанесли два удара по районам Харет Хрейк и Лейляки, расположенным в южном пригороде столицы Ливана, сообщает РИА Новости.

Удары нанесли самолёты израильских ВВС.

«Израильская авиация ударила сперва по району Харет Хрейк, а позднее нанесла удар и по зданию в районе Лейляки в южном пригороде ливанской столицы», — рассказал корреспондент агентства.

В Сети появились кадры из Бейрута.

В настоящее время в небе над городом находится израильский разведывательный беспилотный летательный аппарат.

Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибли четыре человека.