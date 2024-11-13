ВВС Израиля нанесли два удара по южному пригороду Бейрута

Израильские военные нанесли два удара по районам Харет Хрейк и Лейляки, расположенным в южном пригороде столицы Ливана, сообщает РИА Новости.
Удары нанесли самолёты израильских ВВС.
«Израильская авиация ударила сперва по району Харет Хрейк, а позднее нанесла удар и по зданию в районе Лейляки в южном пригороде ливанской столицы», — рассказал корреспондент агентства.
В Сети появились кадры из Бейрута.
В настоящее время в небе над городом находится израильский разведывательный беспилотный летательный аппарат.
Ранее сообщалось, что в результате атаки Израиля по жилому комплексу рядом с больницей Харири в Бейруте погибли четыре человека.