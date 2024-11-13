Уехал в школу и пропал. В Иркутске начались поиски 10-летнего мальчика

— Пропал ребенок! — вот уже второй день разлетаются ориентировки по сети.
В Иркутске начались поиски 10-летнего мальчика, который 12 ноября 2024 вышел из дома, а после бесследно исчез. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, с заявлением в полицию обратилась бабушка ребенка.
Известно, что мальчик как обычно отправился в школу на автобусе, однако после его никто не видел, на связь с семьей он не выходил. Волонтеры уточняют, что он может находиться в любом районе Иркутска.
— Он выглядит на свой возраст, среднего роста, около 140 сантиметров, худощавого телосложения, голубые глаза и русые волосы, — сообщает национальный центр помощи по региону.
Перед тем, как уйти в школу, оделся в синюю куртку, черные брюки, черные берцы. При себе также есть черный рюкзак.