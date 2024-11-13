Пьяный хозяин квартиры напал на полицейского с травматом в Хабаровске

В Хабаровске прокуратура направила в суд уголовное дело против 41-летнего местного жителя. Его обвиняют в нападении на полицейского. Все произошло в июле, когда сотрудники патрульной службы прибыли на вызов о нарушении общественного порядка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Полицейские прибыли в квартиру дома на улице Трехгорной после сообщения о беспорядке. Хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения сказал, что его семье угрожает опасность. Однако, когда полицейские вошли в помещение, мужчина неожиданно достал травматический пистолет и стал угрожать им. Полицейские попытались обезоружить мужчину, но он оказал сопротивление.
«Мужчина выстрелил в бедро одного из сотрудников. Никто из полицейских не пострадал», — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь дело будет рассматриваться в Краснофлотском районном суде Хабаровска.