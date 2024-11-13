Пьяный хозяин квартиры напал на полицейского с травматом в Хабаровске

Полицейские прибыли в квартиру дома на улице Трехгорной после сообщения о беспорядке. Хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения сказал, что его семье угрожает опасность. Однако, когда полицейские вошли в помещение, мужчина неожиданно достал травматический пистолет и стал угрожать им. Полицейские попытались обезоружить мужчину, но он оказал сопротивление.