Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения стаи собак на новосибирца

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения стаи собак на жителя Новосибирска.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е. Г. возбудить по данному факту уголовное дело, — говорится в сообщении.
Напомним, инцидент произошел на улице Малыгина, 23/2, где на мужчину напала стая из 13 собак. Животные кружили и атаковали с разных сторон. В итоге новосибирцу прокусили ногу так сильно, что рану пришлось зашивать.
По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится проверка ст. 293 УК РФ (халатность).
Ранее КП-Новосибирск подробнее сообщала об этом инциденте. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.