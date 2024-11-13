Двухтактную схему для взлома Госуслуг придумали мошенники

Полиция России предупредила граждан страны о новой схеме мошенничества, которая состоит из двух этапов. Будущим потерпевшим по телефону предлагают получить код уведомления на заказное письмо, если же гражданин окажется бдительным и положит трубку, ему перезвонят и сообщат, что первый звонок был от мошенников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Аферисты, представляясь сотрудниками госструктур, сообщают о поступившем заказном письме. Уведомление для его получения предлагают прислать на почтовый или электронный адрес и просят назвать проверочный код, якобы необходимый для оформления заявки. Поступивший «код восстановления» открывает мошенникам доступ к учетной записи жертвы.
Если на этом этапе абонент не доверяет звонившему и кладет трубку, ему перезванивают, также представляясь работниками госструктур. Жертве объясняют, что первый разговор был с мошенниками, а ее учетная запись взломана. «Защитить данные» предлагают с помощью кода доступа из СМС-сообщения. На этом этапе человек, находясь под психологическим давлением, становится жертвой обмана.