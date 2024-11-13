Двухтактную схему для взлома Госуслуг придумали мошенники

Если на этом этапе абонент не доверяет звонившему и кладет трубку, ему перезванивают, также представляясь работниками госструктур. Жертве объясняют, что первый разговор был с мошенниками, а ее учетная запись взломана. «Защитить данные» предлагают с помощью кода доступа из СМС-сообщения. На этом этапе человек, находясь под психологическим давлением, становится жертвой обмана.