Красноярку осудили за ложный донос на экс-супруга

События произошли в апреле этого года. Как рассказали в прокуратуре, 36-летняя мать троих детей после расторжения брака вспомнила обиды на экс-возлюбленного и решила «оставить о себе напоминание в виде судимости в его биографии».
Мстительная женщина обратилась в полицию и сообщила, что мужчина похитил у нее 15 тысяч рублей. «Однако в это время деньги лежали в шкафу ее квартиры, о чем псевдопотерпевшая знала. Полицейские выехали на место “преступления”, провели проверку и допросили “подозреваемого”. Вскоре мотив женщины насолить стал очевиден, в чем она созналась и раскаялась», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления (часть 1 статьи 306 УК РФ) и приговорил к 100 часам обязательных работ.