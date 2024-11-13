Таллахасси
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярку осудили за ложный донос на экс-супруга

Суд наказал обязательными работами жительницу Красноярска, которая ложно обвинила своего бывшего мужа в совершении преступления.

Источник: AP 2024

События произошли в апреле этого года. Как рассказали в прокуратуре, 36-летняя мать троих детей после расторжения брака вспомнила обиды на экс-возлюбленного и решила «оставить о себе напоминание в виде судимости в его биографии».

Мстительная женщина обратилась в полицию и сообщила, что мужчина похитил у нее 15 тысяч рублей. «Однако в это время деньги лежали в шкафу ее квартиры, о чем псевдопотерпевшая знала. Полицейские выехали на место “преступления”, провели проверку и допросили “подозреваемого”. Вскоре мотив женщины насолить стал очевиден, в чем она созналась и раскаялась», — рассказали в прокуратуре.

Суд признал женщину виновной в заведомо ложном доносе о совершении преступления (часть 1 статьи 306 УК РФ) и приговорил к 100 часам обязательных работ.