Красноярку осудили за ложный донос на экс-супруга

Мстительная женщина обратилась в полицию и сообщила, что мужчина похитил у нее 15 тысяч рублей. «Однако в это время деньги лежали в шкафу ее квартиры, о чем псевдопотерпевшая знала. Полицейские выехали на место “преступления”, провели проверку и допросили “подозреваемого”. Вскоре мотив женщины насолить стал очевиден, в чем она созналась и раскаялась», — рассказали в прокуратуре.