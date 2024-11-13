Разоблачителя Пентагона Джека Тейшейру приговорили к 15 годам тюрьмы

«Я сожалею обо всем вреде, который я причинил», — сказал Тейшейра во время слушания по вынесению приговора.
Военнослужащий, который находится под стражей с момента ареста в апреле 2023 года, признал себя виновным по шести пунктам обвинения в умышленном хранении и передаче секретной информации, касающейся национальной обороны, в связи с утечкой в прошлом году большого количества секретных записей группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord.
Уточняется, что 15-летний срок является своеобразным компромиссом между требованиями обвинителей и адвокатов.
В свою очередь, окружной судья США Индира Талвани в Бостоне, зачитавшая приговор, выразила сожаление, что никто из окружения Тейшейры не предпринял усилий по противодействию его преступлениям.
Военнослужащий ВВС нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля 2023 года. Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.
Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документов, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть документов следует, что США прослушивают Южную Корею, Израиль, Украину. На фоне этого несколько стран потребовали объяснений.
Агентство Reuters со ссылкой на Пентагон сообщило, что утечка может стать самой разрушительной публикацией правительственной информации США с момента обнародования документов на WikiLeaks в 2013 году.