Разоблачителя Пентагона Джека Тейшейру приговорили к 15 годам тюрьмы

Военнослужащий ВВС нацгвардии США Тейшейра был задержан по делу об утечке документов 13 апреля 2023 года. Тогда же газета The New York Times сообщила, что Тейшейра является лидером онлайн-группы Thug Shaker Central, в которой выкладывались секретные военные документы. Всего в ней состоят от 20 до 30 человек, в основном подростки, которые увлекаются оружием и видеоиграми.