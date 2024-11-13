«Стал больше пить»: подросток впал в кому из-за болезни, симптомы которой принял за обычную жажду

А началось все с обычной жажды. Когда подросток пришел в себя, то рассказал, что в последние два месяца начал больше пить. Каждый раз, когда отправлялся спать, то ставил около кровати бутылку с водой. Никто и не мог подумать, что это окажется симптомом страшного заболевания.