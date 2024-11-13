«Стал больше пить»: подросток впал в кому из-за болезни, симптомы которой принял за обычную жажду

Поступил в состоянии комы… Подросток из Бурятии попал в больницу, когда уровень глюкозы в его крови превышал норму в пять (!) раз. Врачи несколько недель боролись за его жизнь, причиной резкого ухудшения состояния стал сахарный диабет.
Его сразу же положили в отделение анестезиологии и реанимации, где он пробыл 16 дней. У пациента была полиорганная недостаточность (прим. ред. — синдром, при котором поражены или нарушены функции двух и более органов), а также множественные пролежни.
Врачи из Бурятии решили обратиться за консультацией к коллегам из Москвы, по итогам назначили терапию. Пациент находился на лечении в стационаре более одного месяца. За этот период прошел комплексную реабилитацию: физиолечение, массаж, занятия на велотренажере и другое.
А началось все с обычной жажды. Когда подросток пришел в себя, то рассказал, что в последние два месяца начал больше пить. Каждый раз, когда отправлялся спать, то ставил около кровати бутылку с водой. Никто и не мог подумать, что это окажется симптомом страшного заболевания.
— У подростка диагностирован сахарный диабет I типа, впервые выявленный. Всего в Бурятии на учете с сахарным диабетом I типа состоят 269 детей, II типа — 13 человек, — рассказали КП-Иркутск в ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая больница» Минздрава Бурятии.
В больнице пациент не только проходил лечение, но и учился новому. В Школе сахарного диабета врач-эндокринолог рассказала, как правильно ставить инсулин, измерять сахар в крови. Это поможет качественно следить за своим самочувствием.