Мужчина продавал вещи с нацистской символикой в Иркутске

В Иркутске 30-летнего мужчину подозревают в продаже атрибутики с запрещенной символикой. Как сообщили КП-Иркутск МВД и Следственном комитете по Иркутской области, правоохранители завели уголовное дело.
— По версии следствия, в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 подозреваемый продавал предметы с запрещенными символами. Для этого использовал социальные сети и мессенджер, а также выкладывал их на прилавки подконтрольной ему торговой точки, — уточнили в Следкоме.
В доме и магазине мужчины уже провели обыски, изъяли 72 изделия. Также известно, что ранее на жителя Иркутска уже заводили дело об административном нарушении за то, что он демонстрировал нацистскую символику.
Теперь мужчине грозит либо штраф до одного миллиона рублей, либо лишение свободы сроком до четырех лет.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Тайшетского района зарезала своего спутника из-за ревности, 60-летний мужчина скончался от полученных травм. Сейчас суд огласил приговор, женщины отправится в колонию общего режима на семь лет.