Мужчина продавал вещи с нацистской символикой в Иркутске

— По версии следствия, в период с сентября 2023 года по ноябрь 2024 подозреваемый продавал предметы с запрещенными символами. Для этого использовал социальные сети и мессенджер, а также выкладывал их на прилавки подконтрольной ему торговой точки, — уточнили в Следкоме.