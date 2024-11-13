США ударили по объекту проиранских ополченцев в Сирии

Атаки на объекты США на Ближнем Востоке начались в октябре 2023 года на фоне нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль и дальнейшей операции израильской армии. Шиитские вооруженные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», уже брали на себя ответственность за обстрел американских военных объектов. По их словам, атаки на базы США — это ответ на поддержку Вашингтоном израильских военных действий против сектора Газа.