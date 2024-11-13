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В Пакистане при падении свадебного автобуса в реку погибли свыше 20 человек

Невесту обнаружили живой, она госпитализирована.

22 человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Dawn.

Инцидент случился в округе Диамер на севере страны. По словам правоохранителей, в автобусе находились гости свадебной церемонии и невеста.

Транспортное средство упало в реку. Погибшие утонули. Невесту обнаружили живой, она госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 120 человек. Возгорание началось после использования пиротехники.

Молодожёны выжили, они потеряли родственников. 27-летний Реван рассказал, что вытащил свою молодую жену из огня.