В Пакистане при падении свадебного автобуса в реку погибли свыше 20 человек

22 человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса в Пакистане, сообщает телеканал Dawn.
Инцидент случился в округе Диамер на севере страны. По словам правоохранителей, в автобусе находились гости свадебной церемонии и невеста.
Транспортное средство упало в реку. Погибшие утонули. Невесту обнаружили живой, она госпитализирована.
Ранее сообщалось, что в результате пожара на свадьбе в Ираке погибли 120 человек. Возгорание началось после использования пиротехники.
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