Количество киберпреступлений в Прикамье выросло в 2,5 раза

«Наших несовершеннолетних могут вовлечь как в правонарушения, так и в преступления. Они, сами того не понимая, могут поджечь вертолет, релейный шкаф, передать в качестве курьера от одного человека к другому и заработать себе, в том числе, уголовную ответственность. Это одно из направлений, которому мы должны уделять внимание. Вторая угроза, которую я вижу для нашего региона и страны в целом, — межнациональные и межэтнические взаимоотношения. Эта проблема достаточно остро сейчас стоит, и так называемые “враги” пытаются ее расшатать и использовать это против нас. Никому не нужно объяснять, что такое гибридная война. Мы вроде бы далеко от линии проведения СВО, но идет воздействие на нас и наше общество», — пояснил начальник Центра по противодействию экстремизму краевого главка.