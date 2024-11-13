Количество киберпреступлений в Прикамье выросло в 2,5 раза

«В 2024 году по инициативе сотрудников центра ГУ МВД России по Пермскому краю заблокировано 643 интернет-ресурса, где в открытом доступе размещались изображения и тексты экстремистской направленности и деструктивного характера», — рассказал Назаров.
По его данным, количество киберпреступлений с начала этого года выросло в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
Григорий Назаров выделил две главные угрозы, которые сейчас есть в Пермском крае «с учетом происходящих в стране событий и тех условий, в которых мы сейчас живем». Во-первых, это вовлечение подростков с помощью интернета в различные правонарушения и преступления, а во-вторых, межнациональные и межэтнические взаимоотношения.
«Наших несовершеннолетних могут вовлечь как в правонарушения, так и в преступления. Они, сами того не понимая, могут поджечь вертолет, релейный шкаф, передать в качестве курьера от одного человека к другому и заработать себе, в том числе, уголовную ответственность. Это одно из направлений, которому мы должны уделять внимание. Вторая угроза, которую я вижу для нашего региона и страны в целом, — межнациональные и межэтнические взаимоотношения. Эта проблема достаточно остро сейчас стоит, и так называемые “враги” пытаются ее расшатать и использовать это против нас. Никому не нужно объяснять, что такое гибридная война. Мы вроде бы далеко от линии проведения СВО, но идет воздействие на нас и наше общество», — пояснил начальник Центра по противодействию экстремизму краевого главка.
Ирина Чернова рассказала, что за первые девять месяцев этого года поступило 583 устных и письменных жалобы на деструктивный контент. Через так называемое единое окно пришло 203 обращения.
«Мы отслеживаем количество обращений, которые приходят к нам в центр. У нас есть единое окно — кибердружина Пермского края. В свое время мы создали группу во “ВКонтакте”, куда может обратиться любой житель (ребенок, молодой человек, педагог, сотрудник полиции, родитель) с разной проблемой, начиная с того, что у ребенка взломали телефон и от его имени распространяют информацию, связанную с темой терроризма и экстремизма, и заканчивая тем, когда ребенок уже активно вовлечен в деструктив и в реальной жизни», рассказала Чернова.
Она отметила, что много сообщений поступает от родителей и педагогов, которые заметили изменившееся поведение ребенка: например, в сентябре ученик пришел в школу и больше времени начал проводить в гаджетах, стал замкнутым и необщительным.
Из поступивших обращений 134 передали в уполномоченные органы — в Роскомнадзор и Управление ФСБ по Пермскому краю. При этом большая часть — 96 — ушла именно в Роскомнадзор, чтобы заблокировать те или иные ресурсы.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Пермском крае растет число мошенничеств, которые совершают с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Зачастую мошенники, после похищения денег, обещают их вернуть, но вынуждают потерпевших идти на различные преступления.