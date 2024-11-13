Пензенский губернатор сообщил о падении трех дронов

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет, жилые дома не задеты. На месте работают все службы экстренного реагирования, выясняются обстоятельства произошедшего», — написал политик.
Губернатор не уточнил принадлежность БПЛА. От Пензы до ближайших украинских городов примерно 700 км по прямой, регион не имеет общей границы с Украиной.
В октябре в Пензе начали устанавливать укрытия для защиты от атак БПЛА и других воздушных целей. Первое пробное укрытие установили на набережной реки Суры. «Место установки выбрано не случайно. Набережная реки Суры — место массового скопления жителей и гостей города. Установка укрытия позволит в случае возникновения угрозы сохранить жизнь и здоровье людей», — пояснили в региональном управлении МЧС.
Прежде об атаках беспилотников на территории Пензенской области власти не сообщали.
В Пензенской области введен запрет на использование летательных беспилотников, аналогичный запрет действует в еще 67 регионах России. Большая часть регионов ввела ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылаются на указ президента от 19 октября № 757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования.