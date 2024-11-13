Пензенский губернатор сообщил о падении трех дронов

В Пензенской области введен запрет на использование летательных беспилотников, аналогичный запрет действует в еще 67 регионах России. Большая часть регионов ввела ограничения после конца октября 2022 года постановлениями губернаторов, которые прямо ссылаются на указ президента от 19 октября № 757. Он был посвящен мерам, связанным с другим указом, который устанавливал для регионов четыре уровня реагирования.