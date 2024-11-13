В Челябинской области грузовой поезд столкнулся с локомотивом

В Златоусте поздно вечером 12 ноября произошла железнодорожная авария. На перегоне «Хребет-Уржумка» вспомогательный локомотив столкнулся с локомотивом грузового поезда, который тянул 71 вагон.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, люди в аварии не пострадали. С рельсов сошло семь колесных пар, но вагоны не перевернулись. При этом сами рельсы не нечетном пути оказались повреждены.
На место происшествия отправили аварийно-восстановительный поезд, а пассажирские составы принялись пропускать по сохранившемуся четному пути в режиме реверсивного движения.