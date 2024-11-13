Массовое ДТП с участием четырех грузовиков и легковушки произошло на трассе М-4 «Дон»

Вчера вечером, на 970 км. автодороги М-4 «Дон», Красносулинского района, 60-летний водитель автомобиля Volvo в составе полуприцепа «Провам», по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию до движущегося в попутном направлении автомобиля КамАЗ в составе полуприцепа Schmitz, под управлением 46-летнего водителя, который по инерции допустил столкновение с автомобилем JAC, под управлением 40-летнего водителя, и легковым автомобилем Honda, под управлением 64-летнего водителя, после чего автомобиль JAC по инерции допустил столкновение с автомобилем Man в составе полуприцепа WIELTON, под управлением 44-летнего водителя. Об этом сообщает донская Госавтоинспекция.