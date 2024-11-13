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Бывший депутат думы Иркутска получил условный срок за контрабанду мускуса

В Иркутске вынесли приговор в отношении бывшего депутата думы Иркутска Георгия Ни, обвиняемого в контрабанде мускуса.

Источник: МК.RU Иркутск

Ему и его сообщнику Павлу Хахураеву дали условные сроки, сообщила 13 ноября пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

В суде было доказано, что Ни передал Хахураеву 99 мускусных желез кабарги общим весом более 1,9 килограмма. Мускус замаскировали под продукты питания и планировали отправить за границу, но товар был изъят у посредника в гараже в Находке.

Георгия Ни задержали в июне 2024 года. Суд признал его и его подельника виновными. Ни получил 4,5 года условно с испытательным сроком в два года, Хахураев — четыре года условно с испытательным сроком в два года.