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Невестка убила свекровь и ранила сына в Новосибирске

По данным SHOT, накануне 42-летняя Наталья пришла навестить ребёнка, который живёт с 85-летней бабушкой в квартире на Народной улице в Калининском районе.

Источник: belta.by

В ходе общения невестка и свекровь сильно разругались. В порыве гнева Наталья схватилась за нож и вонзила его в шею пенсионерке. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте. Всё произошло на глазах девятилетнего сына: он попытался успокоить мать, но она налетела с ножом и на него, ударив в ключицу.

Ребёнок смог вызвать экстренные службы. Его госпитализировали с колотой раной ключицы. Его мать задержана. Возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство». Наталья официально не работает, ранее судима не была. Её мотивы выясняются.