Невестка убила свекровь и ранила сына в Новосибирске

В ходе общения невестка и свекровь сильно разругались. В порыве гнева Наталья схватилась за нож и вонзила его в шею пенсионерке. Ранение оказалось смертельным — женщина скончалась на месте. Всё произошло на глазах девятилетнего сына: он попытался успокоить мать, но она налетела с ножом и на него, ударив в ключицу.