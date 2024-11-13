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В Фергане произошла массовая разборка между двумя группировками, задержано 22 человека

Две преступные группировки устроили массовую разборку в Ферганской области с применением ножей и газовых баллончиков. В результате 22 человека были задержаны.

По данным правоохранительных органов, конфликт начался 2 ноября на бытовой почве. Видеозаписи инцидента показывают, как члены одной из группировок повздорили с представителем конкурирующей группы, что привело к серьёзному ранению одного из участников. Пострадавший, желая отомстить, собрал группу людей и назначил встречу.

Ночь с 6 на 7 ноября стала ключевым моментом конфликта. Две группировки, вооружившись ножами и газовыми баллончиками, встретились на улице Низомий в Фергане для «решения вопросов». В результате здесь произошла массовая драка.

Вмешательство сотрудников СГБ, правоохранительных органов и подразделения по борьбе с организованной преступностью позволило предотвратить тяжёлые последствия этой стычки. Все 22 участника были задержаны и доставлены в местные органы внутренних дел.

Во время обыска у задержанных было обнаружено восемь ножей и четыре газовых баллончика, которые оперативники изъяли в качестве вещественных доказательств.

В отношении двух задержанных возбуждено уголовное дело, они взяты под стражу. Ещё десяти участникам конфликта назначено наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток. Трое других находятся на стадии привлечения к уголовной ответственности.