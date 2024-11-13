В Фергане произошла массовая разборка между двумя группировками, задержано 22 человека

По данным правоохранительных органов, конфликт начался 2 ноября на бытовой почве. Видеозаписи инцидента показывают, как члены одной из группировок повздорили с представителем конкурирующей группы, что привело к серьёзному ранению одного из участников. Пострадавший, желая отомстить, собрал группу людей и назначил встречу.