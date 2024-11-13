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51-летний житель Башкирии погиб во время приготовления еды

Пожар разгорелся из-за плитки, на которой грелась сковорода.

51-летний житель Башкирии погиб во время приготовления еды. По данным МЧС по РБ, смертельная трагедия случилась в частном доме в с. Мишкино Мишкинского района. Огонь разгорелся в сковороде, которую забыли на включенной электроплитке.

«Сотрудники МЧС России, прибыв на место по сообщению о дыме, ликвидировали горение на площади 2 квадратных метра. К сожалению, в ходе тушения был обнаружен погибший 51-летний мужчина», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Дознаватель МЧС России разбирается в причинах и обстоятельствах произошедшего. Предварительно, возникновению пожара способствовало нарушений правил эксплуатации электрооборудования. Плитка стояла на полу возле кровати и была подключена к сети через удлинитель.

пожары
несчастный случай