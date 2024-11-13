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В Волгоградской области вернули в суд дело о смертельном ДТП с автобусом

Ранее суд постановил вернуть уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении.

Уголовное дело в отношении Махира Налчи с утвержденным обвинительным заключением поступило в суд в октябре 2023 года. Оно рассматривалось на протяжении более чем 10 месяцев. На стадии подготовки к прениям сторон его вернули прокурору.

В обоснованиях было указано, что якобы нарушался порядок продления срока предварительного следствия и отсутствовали сведения о непривлечении мужчины к ответственности за деяние на территории иностранного государства.

При этом ведомством была проведена проверка, в рамках которой процессуальные нарушения не выявлены. Дополнительные данные могли быть предоставлены по ходатайству заинтересованных сторон в рамках судебного следствия.

Постановление суда обжаловали прокуратура и сторона потерпевших в облсуде. Решение отменено, материалы направлены на рассмотрение в Волжский городской суд.

Напомним, что фигурант дела обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок. Обвиняемый увеличивал число рейсовых перевозок при сохранении прежнего штата водителей.

В результате ночью 24 декабря 2020 года на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области у водителя за рулем рейсового автобуса развилось состояние «микросна». Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось. В ДТП погибли 4 пассажира, еще 4 был причинен тяжкий вред здоровью, а 18 человек получили телесные повреждения.