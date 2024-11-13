В Волгоградской области вернули в суд дело о смертельном ДТП с автобусом

В результате ночью 24 декабря 2020 года на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области у водителя за рулем рейсового автобуса развилось состояние «микросна». Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение, после чего транспортное средство опрокинулось. В ДТП погибли 4 пассажира, еще 4 был причинен тяжкий вред здоровью, а 18 человек получили телесные повреждения.