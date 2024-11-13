«Снимаем порчу и исцеляем людей»: мошенницы украли у сибирячки миллион рублей

Полиция разыскивает двух женщин, которых подозревают в мошенничестве. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, жительница Усолья-Сибирского познакомилась с одной из аферисток в аптеке. Та рассказала, что умеет снимать порчу и исцелять людей от страшных болезней.
— 67-летняя женщина, поверив в удивительные способности, пригласила незнакомку домой. Для проведения ритуала «целительница» пришла с помощницей, которая ловко уговорила собрать в один мешок все ювелирные украшения и деньги. Пока разговорчивая аферистка отвлекала, вторая подменила мешок, — рассказали в ведомстве.
По легенде пакет нельзя было открывать до утра, иначе «магия» не сработает. Так женщина и поступила, только вот на утро обнаружила, что ни денег, ни драгоценностей нет. Сумма ущерба составила миллион рублей.
Правоохранители завели уголовное дело. По предварительной информации, подозреваемые не живут в Усолье, возможно, могут обмануть жителей других городов.
Приметы разыскиваемых:
Подозреваемые могут обмануть жителей других городов. ГУ МВД по Иркутской области.
Первая подозреваемая азиатской внешности, на вид 50−55 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения, волосы тёмного цвета. Была одета в темный берет, куртку серого цвета с темными рукавами. Носит очки в крупной оправе.
Полиция разыскивает женщин. ГУ МВД по Иркутской области.
Второй женщине на вид 40−45 лет, рост около 160 сантиметров, европейской внешности, среднего телосложения, волосы русые. Была одета в шапку светло-серого цвета и серую куртку.