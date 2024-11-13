«Снимаем порчу и исцеляем людей»: мошенницы украли у сибирячки миллион рублей

Полиция разыскивает двух женщин, которых подозревают в мошенничестве. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по Иркутской области, жительница Усолья-Сибирского познакомилась с одной из аферисток в аптеке. Та рассказала, что умеет снимать порчу и исцелять людей от страшных болезней.