ВС России сделали представление Израилю после удара около авиабазы в Сирии

«Израиль действительно нанес один авиаудар в непосредственной близости от Хмеймима. То есть он не наносил удар непосредственно по авиабазе, потому что это, естественно, имело бы очень негативные последствия, в том числе и для Израиля. Это они прекрасно понимают. По некоторым данным, удар был нанесен по какому-то складу, помещению», — сказал он.
Минобороны, по словам Лаврентьева, сделало представление Израилю, отметив, что подобные действия недопустимы, так как могут угрожать жизни российских военнослужащих.
«Поэтому мы надеемся, что повторения этого октябрьского события больше не будет», — добавил дипломат.
Ранее посол в Тель-Авиве Анатолий Викторов выразил надежду, что Израиль осознает опасность нанесения ущерба российским военным в Сирии. Москва, по его словам, доводит эту позицию до израильских властей.
С 1 октября Израиль проводит сухопутную операцию против сил шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки не только ливанской территории, но и Сирии. Так, 17 октября ЦАХАЛ нанес удар на въезде в город Латакия, два человека получили ранения, был нанесен материальный ущерб. За неделю до этого израильские самолеты атаковали иранский машиностроительный завод Saba в индустриальном городке Хесья в сирийской провинции Хомс, а двумя днями ранее разбомбили жилой дом в центре Дамаска. Тогда погибли семь человек, еще 11 пострадали, среди них были женщины и дети.
Москва решительно осудила действия Тель-Авива и призвала к уважению территориального суверенитета Сирии. В Кремле выразили глубокую озабоченность расширением географии боевых действий и отметили, что все это ведет к нагнетанию напряженности, которая чрезвычайно губительна для всего региона.