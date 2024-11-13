Двух свердловчан не пустили на курорт за пьяный дебош в самолете

Дебоширов сняли с рейса и доставили в линейный отдел полиции в аэропорту. В отношении 36-летнего и 44-летнего мужчин составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие алкоголя в общественном транспорте» и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте».