Двух свердловчан не пустили на курорт за пьяный дебош в самолете

В аэропорту Кольцово экипаж самолета вызвал наряд полиции к борту, готовившемуся взлетать. Выяснилось, что двое мужчин купили в стерильной зоне алкоголь и, сев на свои места, сразу начали выпивать. На замечание стюардесс они начали ругаться матом. После этого КВС вызвал полицию.
Дебоширов сняли с рейса и доставили в линейный отдел полиции в аэропорту. В отношении 36-летнего и 44-летнего мужчин составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ «Распитие алкоголя в общественном транспорте» и по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на воздушном транспорте».
По первым двум статьям в Октябрьском суде Екатеринбурга дебоширам выписаны штрафы. Материалы по ч. 6 ст. 11.17 КоАП РФ направлены для рассмотрения в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности.