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Трамваи встали в Екатеринбурге

В екатеринбургском микрорайоне ЖБИ встали трамваи. Об этом сообщили читатели ЕАН.

В центральной диспетчерской «Гортранса» информацию ЕАН подтвердили. Однако причину, по которой остановилось движение, раскрывать не стали.

«Задержка движения. Когда приедет полиция, тогда и возобновим работу», — заявили на предприятии.

По информации в соцсетях, в одном вагоне обнаружили бесхозный пакет.

ЕАН сообщал, что снегопад и гололед парализовал движение в Екатеринбурге сегодняшним утром. Судя по «Яндекс. Картам», город стоял в восьмибалльных пробках. За утро произошло как минимум 11 аварий. Сразу два ДТП на Гурзуфской. По одной аварии на Куйбышева, Щорса, Шаумяна, Космонавтов, Щербакова, Машиностроителей.