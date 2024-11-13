Трамваи встали в Екатеринбурге

ЕАН сообщал, что снегопад и гололед парализовал движение в Екатеринбурге сегодняшним утром. Судя по «Яндекс. Картам», город стоял в восьмибалльных пробках. За утро произошло как минимум 11 аварий. Сразу два ДТП на Гурзуфской. По одной аварии на Куйбышева, Щорса, Шаумяна, Космонавтов, Щербакова, Машиностроителей.