Трамваи встали в Екатеринбурге

В центральной диспетчерской «Гортранса» информацию ЕАН подтвердили. Однако причину, по которой остановилось движение, раскрывать не стали.
«Задержка движения. Когда приедет полиция, тогда и возобновим работу», — заявили на предприятии.
По информации в соцсетях, в одном вагоне обнаружили бесхозный пакет.
ЕАН сообщал, что снегопад и гололед парализовал движение в Екатеринбурге сегодняшним утром. Судя по «Яндекс. Картам», город стоял в восьмибалльных пробках. За утро произошло как минимум 11 аварий. Сразу два ДТП на Гурзуфской. По одной аварии на Куйбышева, Щорса, Шаумяна, Космонавтов, Щербакова, Машиностроителей.