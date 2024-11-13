Мошенники начали посылать своим жертвам букеты цветов

Жителей Челябинской области предупредили о новом способе мошенничества. Как рассказали в региональном министерстве общественной безопасности, аферисты теперь притворяются курьерами, доставляющими цветы.
Схема такова: к человеку стучится в дверь незнакомец с букетом или подарком. Одаренный доволен, но недоумевает: что за тайный доброжелатель прислал цветы? А аферист просит продиктовать код из смс-ки, якобы для подтверждения благополучной доставки.
— Код на самом деле служит для авторизации на финансовых и других онлайн-сервисах, — пояснили в министерстве. — Продиктовав его, жертва рискует потерять доступ к своим счетам, оказаться с неожиданными кредитами или потерять деньги.