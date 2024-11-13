На авиарейсе из Вьетнама в Екатеринбург скончался пассажир

13 ноября на авиарейсе компании Scat Airlines, который следовал с вьетнамского острова Фукуок в екатеринбургский аэропорт «Кольцово», скончался 70-летней пассажир.
После посадки в Екатеринбурге на борт поднялась бригада медиков.
— После осмотра больного врачи констатировали смерть пассажира, — сообщает telegram-канал Aviaincident.
Во время перелета экипаж воздушного судна передал информацию о том, что мужчине стало плохо. У него не прощупывался пульс, после чего к месту посадки была направлена реанимационная бригада.