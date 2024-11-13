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Супруга экс-мэра Сочи Копайгородская отказалась признать вину в деле о растрате

Жена экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янина Копайгородская не признает свою вину в деле о крупной растрате, по которому также арестован ее муж. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката супруги бывшего главы курорта Елизавету Меткину.

По словам защитницы, обвинение против Янины Копайгородской полностью повторяет формулировку, предъявленную экс-главе Сочи, с добавлением указания на их совместные действия. Госпожа Меткина подчеркнула, что супруга бывшего чиновника категорически отвергает эти обвинения.

Адвокат также отметила, что у Янины Копайгородской пятеро детей, а сама она является участницей СВО и заключила контракт с Министерством обороны РФ. Во время проведения следственных мероприятий оперативные сотрудники прибыли в съемное жилье семьи, где находились трое малолетних детей супругов Копайгородских. Вызов на допрос осуществлялся через армейское руководство.

Елизавета Меткина добавила, что участок, фигурирующий в деле о растрате, был приобретен по рыночной стоимости для передачи в фонд «Мир детства» для реабилитации детей с прифронтовых территорий. Спустя несколько месяцев участок и дом были официально переданы организации.

Как уточнил другой защитник супруги экс-главы курорта, мера пресечения для Янины Копайгородской будет рассмотрена в Мещанском суде Москвы в среду.

Днем ранее суд арестовал кредитный счет жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Сумма арестованных средств составляет около 100 млн руб.