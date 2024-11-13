Супруга экс-мэра Сочи Копайгородская отказалась признать вину в деле о растрате

Адвокат также отметила, что у Янины Копайгородской пятеро детей, а сама она является участницей СВО и заключила контракт с Министерством обороны РФ. Во время проведения следственных мероприятий оперативные сотрудники прибыли в съемное жилье семьи, где находились трое малолетних детей супругов Копайгородских. Вызов на допрос осуществлялся через армейское руководство.