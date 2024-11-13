Супруга экс-мэра Сочи Копайгородская отказалась признать вину в деле о растрате

По словам защитницы, обвинение против Янины Копайгородской полностью повторяет формулировку, предъявленную экс-главе Сочи, с добавлением указания на их совместные действия. Госпожа Меткина подчеркнула, что супруга бывшего чиновника категорически отвергает эти обвинения.
Адвокат также отметила, что у Янины Копайгородской пятеро детей, а сама она является участницей СВО и заключила контракт с Министерством обороны РФ. Во время проведения следственных мероприятий оперативные сотрудники прибыли в съемное жилье семьи, где находились трое малолетних детей супругов Копайгородских. Вызов на допрос осуществлялся через армейское руководство.
Елизавета Меткина добавила, что участок, фигурирующий в деле о растрате, был приобретен по рыночной стоимости для передачи в фонд «Мир детства» для реабилитации детей с прифронтовых территорий. Спустя несколько месяцев участок и дом были официально переданы организации.
Как уточнил другой защитник супруги экс-главы курорта, мера пресечения для Янины Копайгородской будет рассмотрена в Мещанском суде Москвы в среду.
Днем ранее суд арестовал кредитный счет жены экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского. Сумма арестованных средств составляет около 100 млн руб.