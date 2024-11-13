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Автомобиль в Екатеринбурге насмерть сбил шестилетнего мальчика

В Екатеринбурге 12 ноября в результате ДТП погиб шестилетний ребенок, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области. Инцидент произошел около 17:00 напротив дома № 12 по ул. Раевского.

Источник: ГИБДД Свердловской области

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Kia Sorento, ехавший в сторону ул. Блюхера, наехал на мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузовика. Он получил тяжелые травмы головы, скончался в реанимобиле при оказании медицинской помощи.

Отец ребенка пояснил полицейским, что забрал сына из детского сада, довел до перекрестка и отпустил его самостоятельно переходить дорогу, а сам направился в другой детский сад за вторым ребенком. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем участникам происшествия, в том числе садику.

Напомним, на прошлой неделе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) в ДТП погибли три человека, в том числе один ребенок. По предварительным данным, водитель автомобиля Renault Sandero выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом.