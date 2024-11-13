Автомобиль в Екатеринбурге насмерть сбил шестилетнего мальчика

По предварительной информации, 35-летний водитель автомобиля Kia Sorento, ехавший в сторону ул. Блюхера, наехал на мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего грузовика. Он получил тяжелые травмы головы, скончался в реанимобиле при оказании медицинской помощи.
Отец ребенка пояснил полицейским, что забрал сына из детского сада, довел до перекрестка и отпустил его самостоятельно переходить дорогу, а сам направился в другой детский сад за вторым ребенком. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем участникам происшествия, в том числе садику.