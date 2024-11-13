Автомобиль в Екатеринбурге насмерть сбил шестилетнего мальчика

Отец ребенка пояснил полицейским, что забрал сына из детского сада, довел до перекрестка и отпустил его самостоятельно переходить дорогу, а сам направился в другой детский сад за вторым ребенком. В рамках расследования будет дана правовая оценка всем участникам происшествия, в том числе садику.