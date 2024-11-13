«Инвестор» из Братска отдал мошенникам около 900 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился 49-летний житель Энергетика. Мужчина рассказал, что месяц назад нашёл в интернете предложение о дополнительном заработке на инвестициях. Братчанин перешёл по указанной в объявлении ссылке и оставил свои контактные данные. Спустя время с ним связался «лжеброкер», который рассказал о возможностях инвестирования в доллары США и нефть.