«Инвестор» из Братска отдал мошенникам около 900 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратился 49-летний житель Энергетика. Мужчина рассказал, что месяц назад нашёл в интернете предложение о дополнительном заработке на инвестициях. Братчанин перешёл по указанной в объявлении ссылке и оставил свои контактные данные. Спустя время с ним связался «лжеброкер», который рассказал о возможностях инвестирования в доллары США и нефть.
Действуя по инструкции звонившего, мужчина перевел на указанные счета почти 895 тысяч рублей, оформленных в кредит. Однако в назначенный день прибыли так и не получил.
По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в крупном размере»).
По такой же схеме телефонные преступники обманули 37-летнюю жительницу Центрального района города на 710 тысяч рублей. А 66-летняя пенсионерка из Правобережного района отдала псевдосотрудникам «международной комиссии юристов» 705 тысяч рублей в попытке вернуть ранее похищенные мошенниками 658 тысяч рублей.