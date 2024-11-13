В Татарстане вахтовый автобус насмерть сбил пешехода — трагедия случилась 12 ноября в 17.20 на 23 километре дороги Рыбная Слобода — Казань — Оренбург.
Согласно предварительной информации, водитель вахтового автобуса ПАЗ совершил наезд на 56-летнего мужчину, который в этот момент шел по обочине. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи.
Обстоятельства и виновника ДТП определят сотрудники Госавтоинспекции. На место аварии также выезжал прокурор Рыбно-Слободского района Максим Жолобов.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане на трассе М-7 легковушка сбила двух женщин, одна погибла на месте.