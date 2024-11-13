В Таганроге за взятки задержали главного борца с коррупцией и следователя

Следствие полагает, что фигуранты уголовного дела в составе группы лиц совместно с ранее задержанным руководителем следственного отдела по Таганрогу СУ Следственного комитета РФ по региону полковником юстиции Русланом Багмутом получили взятку в размере 3,5 млн рублей от одного из местных бизнесменов. За это они обещали закрыть дело о продаже поддельного алкоголя и табачной продукции.