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В Таганроге за взятки задержали главного борца с коррупцией и следователя

Они отправлены в Москву для избрания меры пресечения.

У начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Таганрога Виталия Шмыкова и следователя Антона Васильченко в ноябре 2024 года прошли обыски. Как сообщает информационное агентство ТАСС, их подозревают в получении взяток.

Следствие полагает, что фигуранты уголовного дела в составе группы лиц совместно с ранее задержанным руководителем следственного отдела по Таганрогу СУ Следственного комитета РФ по региону полковником юстиции Русланом Багмутом получили взятку в размере 3,5 млн рублей от одного из местных бизнесменов. За это они обещали закрыть дело о продаже поддельного алкоголя и табачной продукции.

Напомним, в сентябре 2024 года на руководителя следственного отдела по Таганрогу СУ СК России по Ростовской области полковника юстиции Руслана Багмута было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве.

Фигуранты отправлены в Москву для избрания меры пресечения.