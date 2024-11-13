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Из-за горящего автомобиля в Ростове на проспекте Шолохова образовалась пробка

Ростовская область, 13 ноября 2024. DON24.RU. В Ростове из-за полыхающей иномарки на проспекте Шолохова, 45/2, образовалась пробка, следует из данных онлайн-карт. Уровень затора оценивается в пять баллов. Восемь спасателей тушат авто на четырех кв. м.

К ликвидации привлечены еще две единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области за неделю при пожарах и ДТП спасли 19 человек.

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