Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Челябинской области машина влетела в столб, водитель погиб

Обстоятельства смертельной аварии выясняют сотрудники правоохранительных органов. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 13 ноября на 24-м километре трассы «Челябинск-Троицк- граница с Республикой Казахстан». По предварительной версии, 51-летний водитель «Лады Приора» на снежной дороги не справился с управлением. Легковой автомобиль занесло, и он врезался в электроопору.

Водитель легковушки погиб на месте аварии. Также в машине находился 21-летний пассажир. Его госпитализировали с травмами. При этом в ведомстве уточнили, что предварительной причиной аварии могло стать плохое состояние зимних шин.

На месте ЧП работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.