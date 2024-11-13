На трассе в Челябинской области машина влетела в столб, водитель погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 13 ноября на 24-м километре трассы «Челябинск-Троицк- граница с Республикой Казахстан». По предварительной версии, 51-летний водитель «Лады Приора» на снежной дороги не справился с управлением. Легковой автомобиль занесло, и он врезался в электроопору.