На трассе в Челябинской области машина влетела в столб, водитель погиб

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью 13 ноября на 24-м километре трассы «Челябинск-Троицк- граница с Республикой Казахстан». По предварительной версии, 51-летний водитель «Лады Приора» на снежной дороги не справился с управлением. Легковой автомобиль занесло, и он врезался в электроопору.
Водитель легковушки погиб на месте аварии. Также в машине находился 21-летний пассажир. Его госпитализировали с травмами. При этом в ведомстве уточнили, что предварительной причиной аварии могло стать плохое состояние зимних шин.
На месте ЧП работала следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции.