В Хабаровске полиции попался любитель колбасных деликатесов

«Уголовное дело возбуждено по статье “Кража”, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.