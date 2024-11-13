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В Хабаровске полиции попался любитель колбасных деликатесов

38-летний мужчина украл колбасу, отведал сам и попытался продать остатки.

Источник: Нейросеть

В Хабаровске в Кировском районе задержали 38-летнего мужчину, который уже привлекался к ответственности за магазинные кражи, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Безработный местный житель пришел в супермаркет на улице Льва Толстого, сделал вид, что присматривает товары, и незаметно похитил колбасу на сумму 2800 рублей.

Добыча пошла на личные нужды: часть колбасы мужчина успел съесть, а остальное продал за 500 рублей. В отношении воришки возбуждено уголовное дело.

«Уголовное дело возбуждено по статье “Кража”, которая предусматривает наказание до двух лет лишения свободы. Пока мужчина находится под подпиской о невыезде», — сообщил старший специалист по связям со СМИ УМВД России по г. Хабаровску Кирилл Блинов.