В Омске водитель «Газели» сбил женщину и сбежал

Сегодня, 13 ноября, около 6:00 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Газели» сбил 42-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.
Как рассказали в Госавтоинспекции по Омской области, с места происшествия водитель сбежал. Предварительно, правда, он помог женщине подняться и собрать рассыпавшиеся вещи, отвел на обочину и спросил, не нужна ли ей помощь.
Женщина, находившаяся в шоковом состоянии, ответила «нет». Тогда водитель попросту сел в машину и уехал.
Сотрудники ГИБДД оперативно задержали покинувшего место ДТП мужчину. Свой поступок он объяснил тем, что был в шоке и последствиях не подумал, а на женщину наехал, не заметив ее в темноте.
На мужчину заведено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после установления тяжести вреда здоровью пешехода.