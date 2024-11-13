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В Омске водитель «Газели» сбил женщину и сбежал

Нарушителя оперативно задержали.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 13 ноября, около 6:00 на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Газели» сбил 42-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

Как рассказали в Госавтоинспекции по Омской области, с места происшествия водитель сбежал. Предварительно, правда, он помог женщине подняться и собрать рассыпавшиеся вещи, отвел на обочину и спросил, не нужна ли ей помощь.

Женщина, находившаяся в шоковом состоянии, ответила «нет». Тогда водитель попросту сел в машину и уехал.

Сотрудники ГИБДД оперативно задержали покинувшего место ДТП мужчину. Свой поступок он объяснил тем, что был в шоке и последствиях не подумал, а на женщину наехал, не заметив ее в темноте.

На мужчину заведено дело об административном правонарушении за оставление места ДТП, вопрос о возбуждении уголовного дела будет решаться после установления тяжести вреда здоровью пешехода.