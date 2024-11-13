В Перми получившая гражданство женщина фиктивно ставила на учёт иностранцев

Женщина, год назад получившая гражданство РФ, фиктивно ставила на учёт иностранцев в Перми, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
По данным следствия, 39-летняя иностранка стала гражданкой России только в 2023 году. Однако получив документ, она начала незаконную деятельность. Как уточняет СУ СКР по Пермскому краю, с середины сентября 2023 года до конца августа 2024 года она фиктивно ставила на учёт по месту пребывания иностранцев. За этот период она оформила в квартире в Култаево, где проживала, не менее 8 человек из других государств. При этом люди там на деле не жили — только числились.
«Своими преступными действиями обвиняемая лишила органы, отслеживающие исполнение законодательных актов Российской Федерации в сфере миграции, возможности осуществлять возложенные на них обязанности по контролю за миграцией населения, а также профилактике, пресечению и предупреждению преступлений и правонарушений», — уточнили в СУ СКР по Пермскому краю.
В отношении женщины возбудили уголовное дело за фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. Его расследование уже завершено.
«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — уточнили в следственном управлении.