Стартует суд над экс-директором «Екатеринбург-Экспо»

Онтогда написал в соцсетях: «В отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал. Чтобы дать команде выставочного центра спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий, как “Иннопром” и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность».