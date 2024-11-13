Стартует суд над экс-директором «Екатеринбург-Экспо»

В суде пояснили, что Данилов обвиняется по двум эпизодам ч.4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, а также в особо крупном размере, то есть свыше 1 млн. рублей» и ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Дело будет рассматривать судья Вячеслав Узеньков.
Ранее ЕАН писал, что в середине мае 2023 года появились слухи о том, что Данилов попал под следствие. Он опровергал эту информацию, называл чушью, а в конце мая неожиданно уволился с должности директора «Екатеринбург-Экспо».
Онтогда написал в соцсетях: «В отношении меня в последнее время появилось много негативных слухов, которые существенно дестабилизируют работу коллектива. И от которых я по-человечески устал. Чтобы дать команде выставочного центра спокойно подготовиться к проведению таких значимых мероприятий, как “Иннопром” и МФУС, я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть должность».