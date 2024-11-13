Ведущему Юрию Николаеву диагностировали ковид

По информации Mash, сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Из-за этого Николаев кашляет, дышится ему тяжело. Десять лет назад ведущему удалили часть лёгкого из-за онкологии, поэтому восстановление даётся труднее. Также у артиста проблемы со стенками аорты.
Ранее сам он сообщал о воспалении лёгких. Но говорил, что чувствует себя нормально и надеется на скорую поправку. Вчера мы писали, что Юрия Александровича госпитализировали в реанимацию после обморока.