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Ведущему Юрию Николаеву диагностировали ковид

ПЦР-тест у него взяли во время госпитализации 10 ноября.

Источник: Телеграм-канал Mash

По информации Mash, сейчас состояние 75-летнего народного артиста РСФСР осложняется хронической обструктивной болезнью лёгких. Из-за этого Николаев кашляет, дышится ему тяжело. Десять лет назад ведущему удалили часть лёгкого из-за онкологии, поэтому восстановление даётся труднее. Также у артиста проблемы со стенками аорты.

Ранее сам он сообщал о воспалении лёгких. Но говорил, что чувствует себя нормально и надеется на скорую поправку. Вчера мы писали, что Юрия Александровича госпитализировали в реанимацию после обморока.

здоровье