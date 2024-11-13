Взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров в Павлодаре

«Наполнение бытовых газовых баллонов запрещено на автозаправочных станциях в связи с тем, что оборудование не соответствует тем требованиям, при которых должно производиться заполнение бытовых газовых баллонов. В таком случае они должны заполняться на специальных газовых станциях. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность», — отметил старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Мейрам Кошенширеков.