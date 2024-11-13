Взрыв газового баллона дважды стал причиной пожаров в Павлодаре

Объясняют такое решение павлодарцы экономией семейного бюджета. Поскольку электрические плиты — дорогое удовольствие. «Использование газовых баллонов — дело привычки и экономии», — рассказала жительница частного сектора Айгуль Уалитова.
Женщина переехала в новый дом четыре года назад. Старая проводка электрическую плиту не потянет, признается она. Да и газовый баллон обходится в разы дешевле.
«Пользуемся всю жизнь газом. Мы привыкли к этому. Баллон в месяц раз меняем, 1500. Мы безопасность всегда соблюдаем. Вовремя выключаем, смотрим, отключили или нет. И всегда смотрим, если уезжаем куда-то надолго, вообще снимаем пробки», — поделилась жительница Павлодара Айгуль Уалитова.
По словам женщины, все ее соседи заказывают доставку газа на дом. Они же с семьей заправляют баллоны самостоятельно. К слову, заправка на автозаправочных станциях запрещена законом. Из-за невозможности проверить исправность железного резервуара и его герметичность это может привести к печальным последствиям.
«Наполнение бытовых газовых баллонов запрещено на автозаправочных станциях в связи с тем, что оборудование не соответствует тем требованиям, при которых должно производиться заполнение бытовых газовых баллонов. В таком случае они должны заполняться на специальных газовых станциях. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность», — отметил старший инженер управления государственного пожарного контроля ДЧС Павлодарской области Мейрам Кошенширеков.
К слову, с начала года в регионе зафиксировали два пожара, причиной которых стал взрыв газовых баллонов. Годом ранее таких случаев было пять. Сотрудники акимата проводят мониторинг в многоквартирных домах.
По закону хранение и использование нефтяного газа в бытовых баллонах в многоэтажках запрещено. В этом году таких нарушений зафиксировано не было.