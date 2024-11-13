Полиция помешала тольяттинцу разложить по городу 85 закладок с героином

Обыскав задержанного, полиция нашла в карманах его куртки 85 пакетиков с белым порошком. Экспертиза показала, что это героин общей массой более 35 граммов, что относится к крупному размеру. Во время опроса 20-летний подозреваемый рассказал, что в интернете узнал о подработке закладчиком. За солидное вознаграждение он хотел разложить свертки на территории города.