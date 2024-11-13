В Екатеринбурге осудили электрика за гибель мальчика от удара током

В Кировском районном суде Екатеринбурга 13 ноября вынесли приговор 39-летнему электрику, обвиняемому в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей при подключении водомата к электросетям, в результате чего погиб несовершеннолетний. Напомним, трагический инцидент случился 3 июля 2023 года у одного из жилых домов на улице Омская в Екатеринбурге.