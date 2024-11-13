В Екатеринбурге осудили электрика за гибель мальчика от удара током

В Кировском районном суде Екатеринбурга 13 ноября вынесли приговор 39-летнему электрику, обвиняемому в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей при подключении водомата к электросетям, в результате чего погиб несовершеннолетний. Напомним, трагический инцидент случился 3 июля 2023 года у одного из жилых домов на улице Омская в Екатеринбурге.
Электрик подключил водомат к электросетям без устройства защитного заземления. В этот же вечер от удара электрическим током погиб 16-летний мальчик. Подросток, пытаясь достать мяч, закатившийся за указанный автомат, встал на металлическую конструкцию забора жилого комплекса и ухватился руками за металлический забор и металлическую стойку.
«Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с работой с электрооборудованием, на срок 2 года 6 месяцев», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Также мужчина должен выплатить родственникам погибшего ребенка 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.